Aeronautica Militare, al via II edizione AeroSpace Power Conference

Milano, 8 mag. (askanews) – Si apre oggi e continua domani 9 maggio , presso “La Nuvola” a Roma, la seconda edizione dell’AeroSpace Power Conference (#ASPC2025), evento organizzato dall’Aeronautica Militare, in collaborazione scientifica con l’Istituto Affari Internazionali (IAI), dedicato quest’anno al tema “Fighting and Winning in the Sky Beyond the Next Decade – Combattere e vincere nel cielo oltre il prossimo decennio”. Grandi i numeri: prestigiosi ospiti militari e civili e 1500 partecipanti da tutto il mondo alla conferenza internazionale nata del 2023 in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare.

L’ASPC2025 è uno dei più importanti eventi aeronautici dell’anno, un appuntamento ormai tradizionale e un’opportunità unica per riunire i principali professionisti del settore, da quello pubblico ed istituzionale a quello privato, rappresentanti dell’industria e delle PMI, esperti del mondo accademico e dei think-tank, nonché figure di spicco della scena internazionale, con l’obiettivo per offrire un punto di vista autorevole sul concetto di potere aerospaziale quale strumento militare determinante alla luce del rapido cambiamento del contesto di sicurezza internazionale e della costante evoluzione tecnologica della dimensione aerospaziale.

Tecnologia, innovazione e sostenibilità associati al settore aerospaziale saranno al centro del dibattito e consentiranno di sviluppare spunti di riflessione, condividere approfondimenti e creare nuove relazioni. In continuità con l’edizione 2023, l’obiettivo generale è quello di approfondire le più importanti tematiche relative all’aerospazio, dominio in cui l’Aeronautica Militare è leader grazie all’innovazione, alla sperimentazione d’avanguardia e al contenuto altamente tecnologico, stimolando la discussione intorno a nuove idee e possibili percorsi futuri e scambiando punti di vista interdisciplinari su una tematica cruciale in campo militare.

La conferenza, si articolerà attraverso gli interventi di cinque relatori principali, intervallati da quattro panel di confronto durante i quali verranno approfondite le tematiche della strategia e della politica nel settore spaziale, le sfide del futuro legate all’innovazione, alla formazione e alla tecnologia e la stretta correlazione tra il mondo della Difesa e quelli dell’industria, della ricerca e dello sviluppo.