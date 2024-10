Aeronautica, raccolta fondi per Fondazione Santobono Pausilipon Napoli

Roma, 30 ott. (askanews) – Come è ormai tradizione per la base aerea di Grazzanise, anche per l’anno 2024, grazie alle tante iniziative portate avanti dagli uomini e donne del Reparto si è organizzata una raccolta fondi per la Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli.

La raccolta, organizzata nell’ambito delle iniziative previste nell’anno 100+1 dell’Aeronautica Militare, perseguita dal personale del cavallino rampante si è conclusa venerdì 25 ottobre con una cena solidale che ha permesso a tutto il Reparto di stringersi unanime alla presenza del Comandante Colonnello Pilota Salvatore Florio.

La Fondazione Santobono Pausilipon nasce nel 2010 con l’obiettivo di supportare l’AORN Santobono Pausilipon nel costante miglioramento della qualità di vita e di cura per i piccoli pazienti ed i loro familiari con l’obiettivo di perseguire l’eccellenza delle prestazioni sanitarie quale risultato di attività di ricerca e clinica d’avanguardia, non trascurando però l’aspetto sociale e psico-pedagogico.

In questi anni di attività la Fondazione con a capo il presidente avvocato Anna Maria Ziccardi e la Direttrice Dott.ssa Flavia Matrisciano ha visto un incremento costante e progressivo delle donazioni sia da parte di soggetti privati che pubblici attestandosi, sempre più, come strumento privilegiato dell’Ospedale per la realizzazione di progetti di forte impatto sociale che hanno contribuito a rendere l’ “Ospedale Santobono Pausilipon Annunziata” ospedale pediatrico Santobono Pausilipon uno dei migliori centri italiani per la cura e l’assistenza pediatrica.

Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-101 svolge operazioni di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali (SAOS) nonché di ricerca e recupero di personale di alta valenza in territorio ostile (Personnel Recovery – PR), fornendo il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza. Come militari al servizio dello Stato il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese. Il Reparto inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico. Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali, e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Milano.