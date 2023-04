Aerospazio, formazione di qualità: due bandi del Dac rivolti a giovani laureati e diplomati

Sono due le opportunità di formazione che il Distretto aerospaziale della Campania propone in questi giorni, entrambe con scadenza martedì 2 maggio. Entrambe sono a partecipazione gratuita e rivolte a quindici laureati o diplomati non occupati che potranno sviluppare competenze specifiche quali “Progettisti di strutture aeronautiche in composito”, figura professionale in grado di partecipare ai progetti di sviluppo del prodotto aeronautico con particolari competenze e conoscenze tecnologiche sui materiali e sui metodi di produzione.

Il primo si intitola “Tecnologie e processi di produzione a basso costo per strutture in composito per velivoli avanzati”. In collaborazione con Protom Group, nell’ambito del progetto TABASCO.

I partecipanti inoccupati e disoccupati che avranno concluso il percorso formativo e avranno frequentato almeno l’80% del monte ore, verrà riconosciuta un’indennità oraria pari a € 8,15 lordi per ogni ora di presenza fino ad un massimo di € 4.075.

Il bando in sintesi

DESTINATARI – 15 laureati o diplomati inoccupati o disoccupati

PERIODO – maggio-ottobre 2023 per un totale di 500 ore

FORMAZIONE D’AULA – 300 ore presso Protom Group SpA in Via Vicinale S.M. del Pianto – complesso Inail edificio 6

STAGE – 200 ore presso strutture aderenti al progetto.

E quindici sono anche i partecipanti della selezione del progetto formativo “Studi di configurazioni avanzate” realizzato dal Dac in collaborazione con Stoà nell’ambito di Scavir

Il bando in sintesi

DESTINATARI – 15 laureati o diplomati inoccupati o disoccupati

PERIODO – maggio-ottobre 2023 per un totale di 500 ore

FORMAZIONE D’AULA – 300 ore presso STOA’ ad Ercolano

STAGE – 200 ore presso strutture aderenti al progetto.

Anche in questo caso la partecipazione al corso è gratuita e ai partecipanti inoccupati e disoccupati che avranno concluso il percorso formativo e avranno frequentato almeno l’80% del monte ore, verrà riconosciuta un’indennità oraria pari a € 8,15 lordi per ogni ora di presenza fino ad un massimo di € 4.075.

