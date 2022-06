Aeroporti, in sciopero gli addetti al carico e scarico 

”Caricatelo voi il vostro bagaglio”. E’ lo slogan scelto dall’Usb per accompagnare la protesta degli addetti al carico/scarico degli aerei per. Braccia incrociate negli aeroporti di. L’obiettivo è denunciare norme e pesi violati che mettono a rischio la salute dei lavoratori, nonostante i richiami del sindacato a tutte le società aeroportuali italiane e a tutte le aziende di. Alle 11 iin presidio accompagneranno i passeggeri che lo vorranno a provare il brivido di lavorare in “condizioni impossibili” all’interno di un velivolo. Sarà allestita la riproduzione indella stiva di un aereo. “Chi vorrà, potrà cimentarsi nella non facile impresa diil proprio bagaglio in uno spazio lillipuziano, rendendosi conto di persona di quante e quali sollecitazioni subisca l’apparato muscolo-scheletrico di un lavoratore”, spiega il sindacato.