Aeroporti Ue, zero emissioni entro il 2050. Sottoscritta anche dalla Gesac la Dichiarazione di Tolosa

Nel corso dell’Aviation Summit europeo che si è concluso oggi a Tolosa, nell’ambito della Presidenza francese del Consiglio UE, è stata firmata la Toulouse Declaration alla quale hanno aderito, con numeri da record, gli aeroporti di tutta Europa, con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. La Dichiarazione vede per la prima volta uniti i Governi nazionali, le Istituzioni europee, l’industria, i sindacati e i principali stakeholders di settore. L’accordo segna un nuovo fondamentale capitolo verso gli obiettivi di decarbonizzazione a cui da tempo tende il comparto e rafforza l’impegno degli operatori del trasporto aereo per un futuro a emissioni zero. Gli aeroporti sono stati i primi a guidare la sfida della decarbonizzazione dell’aviazione come dimostra il programma Airport Carbon Accreditation attivo dal 2009, ideato e promosso da ACI a livello globale. A questo si aggiungono la risoluzione NetZero 2050 e l’iniziativa Destination 2050, entrambe fortemente sostenute da ACI Europe, l’Associazione degli aeroporti europei. A livello comunitario, la Dichiarazione è stata firmata, in rappresentanza del settore aeroportuale, da ACI Europe, e da oltre 200 scali in tutto il Continente. Per l’Italia, la Dichiarazione è stata sostenuta da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, e, tra le società ad essa associate, è stata sottoscritta da: Aeroporto di Bologna, Gesac (aeroporti di Napoli e Salerno), Gesap (aeroporto di Palermo), Sacbo (aeroporto di Bergamo), Sagat (aeroporto di Torino) e Sea (aeroporti di Milano Linate e Malpensa). Olivier Jankovec, direttore generale di ACI Europe ha dichiarato: “Ogni aeroporto che sottoscrive questa Dichiarazione sta facendo una differenza tangibile per il nostro futuro come industria, come economia e come società, continuando a dimostrare ambizione, visione ed eccellenza nelle azioni verso la sostenibilità. Ammiro e applaudo ognuno di loro”. Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, ha affermato: “Assaeroporti è orgogliosa di aver sostenuto questo accordo fortemente innovativo che imprimerà un’accelerazione alla decarbonizzazione di un settore già da anni impegnato in progetti per la piena sostenibilità e la transizione green. Siamo infatti di fronte a un passo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi di NetZero 2050. Per i gestori aeroportuali italiani il Green Deal europeo non è una moda, né un vincolo: è la nostra strategia di sviluppo”.