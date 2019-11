Aeroporto di Capodichino, Gesac festeggia i 10 milioni di passeggeri: caffè sospeso in tutti i bar dello scalo

L’aeroporto di Capodichino a Napoli ha raggiunto oggi il traguardo di 10 milioni di passeggeri in un anno. Per festeggiare, a visitatori e passeggeri in transito, un caffè sospeso offerto in tutti i bar dello scalo. Dalle 10,45 di stamani, sul maxi schermo del salone check-in è cominciato il conto alla rovescia, conclusosi con un brindisi fra passeggeri e dipendenti aeroportuali. L’anno, non ancora concluso, ha anche visto la nascita del sistema aeroportuale campano basato suoi due poli di Napoli e Salerno, con lo scalo aereo Costa d’Amalfi che passa in gestione a Gesac. I 10 milioni di passeggeri registrati dal primo gennaio a oggi sono arrivati dalle 106 destinazioni dirette o attraverso i 18 gli hub collegati; 43 sono le compagnie che operano voli commerciali, 42.813 il numero massimo di passeggeri registrati in un giorno, lo scorso 19 agosto, 20mila i posti di lavoro totali generati dallo scalo partenopeo. “E’ un traguardo significativo – afferma Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -, Napoli ha un aeroporto all’altezza di una moderna capitale europea che, grazie ad un’offerta qualificata di voli e servizi, contribuisce in modo incisivo allo sviluppo economico della regione. Ringrazio i passeggeri che scelgono di volare da Napoli e la comunità aeroportuale per il grande lavoro di squadra. E un doveroso ringraziamento va ad Armando Brunini, protagonista, prima di me, di questa eccezionale crescita, alle istituzioni e agli azionisti per il convinto sostegno”.