Aeroporto di Genova, il Comune rileva la quota di AdR

La giunta municipale di Genova ha reso noto che il board di Aeroporti di Roma ha approvato la cessione del 15 per cento delle sue quote possedute nella società che gestisce l’Aeroporto di Genova al Comune. Il primo cittadino di Genova, Marco Bucci, ha sottolineato l’importanza strategica per il Comune di essere coinvolto direttamente nella gestione dell’aeroporto cittadino, un asset cruciale per il futuro turistico, economico e commerciale della città, anticipando che si stanno valutando piani significativi per la sua valorizzazione. Ha poi precisato che qualsiasi procedura di acquisizione delle quote sarà condotta rispettando le necessarie procedure amministrative e dovrà ottenere il via libera dal consiglio comunale. Dall’altra parte, Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma, ha espresso soddisfazione per la decisione, riconoscendo che questa mossa faciliterà l’ingresso del Comune nell’elenco dei soci pubblici dell’aeroporto Cristoforo Colombo, contribuendo così alla sua gestione e sviluppo.