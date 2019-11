Aeroporto di Napoli, visita istituzionale del presidente dell’Enac

Il presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo, ha visitato l’Aeroporto di Napoli Capodichino, accompagnato da una delegazione dell’Ente composta da Claudio Eminente, vice direttore centrale Vigilanza Tecnica, Fabio Marchiandi, direttore centrale Economia e Vigilanza Aeroporti, Gennaro Bronzone, direttore Operazione Sud, Giuseppina Lacriola, direttore aeroportuale Campania. Dopo un incontro con il personale territoriale, si e svolta una riunione con la società di gestione Gesac a cui hanno partecipato l’amministratore delegato, Roberto Barbieri, e il comitato di direzione. “La riunione – si legge nella nota – ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui principali investimenti e sulle opere in corso presso lo scalo napoletano, nonché per un confronto sull’aeroportualità della regione Campania e sul potenziale di sviluppo coordinato del traffico aereo regionale. Lo scalo di Capodichino, infatti, ha registrato negli ultimi anni una crescita del traffico, in termini di movimenti e passeggeri, superiore alla media italiana. La sostenibilità dell’aeroporto, che si trova in un contesto densamente urbanizzato, potrà essere assicurata anche attraverso una ridistribuzione del traffico sulla rete aeroportuale campana con una delocalizzazione funzionale di alcuni voli sullo scalo di Salerno”.