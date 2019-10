Aeroporto di Salerno, 5 imprese in lizza per i lavori di ammodernamento

Sono cinque le aziende che hanno presentato la propria candidatura per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’Aeroporto di Salerno. Dalla società di gestione, di recente confluita nel gruppo Gesac, non filtrano i nomi. Secondo Il Mattino, che ha riportato la notizia, si tratterebbe di imprese di medie e grandi dimensioni. I lavori, per un importo complessivo di 25 milioni, prevedono la pavimentazione della pista (costo di 13,5 milioni), la realizzazione della nuova segnaletica luminosa, la sistemazione idraulica dei torrenti, gli edifici civili ed industriali (12 milioni). I lavori sulla pista saranno divisi in due step temporali: entro il 2022 si procederà a cambiare il pavimento e rendere la pista più solida in termini di portanza, poi si provvederà ad allungarla e a mettere tutte le opere a corredo necessarie. Il progetto prevede anche la realizzazione di una palazzina per gli uffici, un comando dei Vigili del Fuoco e parcheggi sia interni che esterni.