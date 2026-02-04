Aeroporto, Lagalla “Wizz Air dà a Palermo ulteriori opportunità di crescita”

PALERMO (ITALPRESS) – “È chiaro che la presenza di Wizz Air a Palermo conferisce ulteriori opportunità al traffico nazionale e internazionale. Si tratta complessivamente di 10 nuove linee a carattere internazionale, quattro nazionali, che da qui ad agosto sono già avviate o saranno avviate. Sono collegamenti strategici con la nostra città, basti pensare in Italia, a Milano Malpensa, Torino, Bologna e Venezia, ma anche sul piano internazionale, il che aumenta la possibilità di contatti internazionali e di utilities per tutti i fruitori e i passeggeri potenziali ed ulteriori del Falcone Borsellino”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine di una conferenza stampa nella quale è stato annunciato che Palermo torna ad essere base di Wizz Air. “

