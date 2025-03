Aeroporto Olbia Costa Smeralda, sì dell’Enac per l’intitolazione all’Aga Khan

Il Cda dell’Enac ha deliberato l’intitolazione dell’Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda alla memoria del principe Karim Aga Khan IV, “riconoscendo – si legge in una nota – il suo straordinario contributo allo sviluppo del turismo in Sardegna”. La decisione segue la richiesta ufficiale presentata dal Comune di Olbia, che ha sottolineato l’importanza dell’Aga Khan nella trasformazione economica e culturale della regione. Nel 1963, il Principe fondò la compagnia aerea Alisarda, poi evoluta in Meridiana e, successivamente, in Air Italy, facilitando l’accesso all’isola così determinando la crescita economica e sociale dell’isola, con importanti ricadute occupazionali. Inoltre, fu determinante nella costruzione dell’aeroporto stesso, oggi riconosciuto come uno dei principali scali internazionali di aviazione generale del mondo. “Analogamente a come si è proceduto per l’intitolazione dello scalo di Milano Malpensa al presidente Silvio Berlusconi e come riconosciuto dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – precisa l’ente -, l’istanza di modificare la denominazione aeroportuale risulta di competenza di Enac, quale Autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, ai sensi dell’art. 687 del Codice della Navigazione”. Il Cda ha quindi dato mandato al direttore generala affinché, dopo che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sentiti gli assetti istituzionali, avrà espresso le proprie valutazioni, provveda a formalizzare l’intitolazione dello scalo di Olbia al Principe Karim Aga Khan IV mediante l’adozione della relativa ordinanza.