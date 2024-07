Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi al via, De Luca: Giornata storica. Per la Campania è una rivoluzione

È una giornata storica, ci sono quasi vent’anni di lavoro per arrivare a questo risultato”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione dei primi voli in atterraggio e in partenza dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, nel comune di Pontecagnano (Salerno). Per l’occasione questa mattina si terrà una cerimonia di inaugurazione alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Il punto di svolta – sottolinea De Luca – è stata l’iniziativa della Regione Campania che ha unificato la gestione dell’aeroporto di Salerno con quello di Napoli Capodichino, la Gesac ha unificato tutto il progetto. Siamo riusciti in questo modo a concretizzare l’investimento, a seguire una procedura complessa, a dare respiro a Capodichino e, contemporaneamente, a realizzare il secondo aeroporto della regione. La Campania era rimasta l’unica grande regione d’Italia con un solo aeroporto”. De Luca si dice convinto che “l’inaugurazione dell’aeroporto determinerà una svolta straordinaria dal punto di vista economico e turistico. Bisogna completare l’aerostazione, che sarà anche un bellissimo progetto di architettura contemporanea, e si realizzerà il settore commerciale. Davvero questo determinerà una svolta per tutta la Campania sud e per la Basilicata. Avremo un incentivo turistico per la Costiera amalfitana e quella cilentana. È davvero una grande sfida, abbiamo vinto con la collaborazione di tanti. Gesac garantirà una gestione eccellente come già capitato all’aeroporto di Napoli Capodichino. Una volta tanto dobbiamo essere davvero soddisfatti, abbiamo fatto davvero una cosa rivoluzionaria. Poche volte questo aggettivo è adeguato, in questo caso lo è. Questa che abbiamo fatto è una rivoluzione”.