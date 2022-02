Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, De Luca: Puntiamo ad avere 6 milioni di viaggiatori

Lavori in corso all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi che nel giro di due anni punta a completare il proprio restyling con la realizzazione del nuovo terminal passeggeri e l’allungamento della pista. Questa mattina, al cantiere, presente per un sopralluogo anche il Presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha spiegato quali sono i principali obiettivi da raggiungere: “Questo aeroporto – sottolinea il governatore – è una delle infrastrutture decisive per lo sviluppo della regione perché sapete che abbiamo realizzato un sistema aeroportuale unico per tutta la Campania, unificando la gestione di Napoli Capodichino e di Salerno-Costa d’Amalfi. Devo dire che stiamo andando avanti bene: è stata completata la parte di bonifica degli ordigni bellici, cominciano ora i lavori di allungamento della pista. Puntiamo ad una pista da 2200 metri che ci consentirà di avere aerei importanti in questo aeroporto. L’obiettivo è 6 milioni di viaggiatori a Salerno-Costa d’Amalfi: è evidente che un aeroporto di queste dimensioni cambierebbe il destino di tutto il territorio e la sua economia creando centinaia di posti di lavoro in più nonché uno sbocco per le produzioni agricolo-industriali locali. In altri territori l’aeroporto ha cambiato volto all’economia, noi puntiamo a fare lo stesso” afferma De Luca che ricorda le difficoltà causate dalla pandemia.