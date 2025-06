Aerospazio, al Dac si presenta la supply chain sostenibile di Leonardo

Si è tenuto oggi presso la sede del Distretto Aerospaziale della Campania (Dac) il workshop “Strumenti e Strategie per un Business Sostenibile”, un momento di confronto sul ruolo della filiera produttiva nella transizione digitale e sostenibile. Protagonista dell’incontro è stata la strategia di Leonardo per sostenere lo sviluppo di una supply chain solida, all’avanguardia e sostenibile, come illustrato da Paolo Rostirolla, vice president Sustainable Supply Chain della società. “L’attenzione alla sostenibilità non è più un’opzione, ma una responsabilità strategica che coinvolge l’intera filiera – ha dichiarato Rostirolla. In Leonardo stiamo lavorando per integrare criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nei processi di acquisto e fornire strumenti concreti ai nostri fornitori, con l’obiettivo di accompagnare la nostra filiera in un percorso di crescita, decarbonizzare il business e creare valore per le persone e i territori in cui operiamo”.

Nel quadro del Piano Industriale 2025–2029, Leonardo prevede un incremento dei ricavi fino a 24 miliardi di euro entro il 2029, sostenuto dall’evoluzione tecnologica e digitale, dal rafforzamento della capacità produttiva e della sostenibilità della propria supply chain. Leonardo ha infatti l’obiettivo di crescere insieme alla propria supply chain riducendo contestualmente gli impatti sull’ambiente attraverso iniziative di circolarità e decarbonizzazione.

Il coinvolgimento dei fornitori del Gruppo rappresenta infatti una delle principali leve per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’impronta carbonica di Leonardo. Per questo, durante il workshop, l’azienda ha illustrato le principali iniziative messe in campo, che prevedono, tra le altre, che il 58% dei fornitori, in termini di emissioni, sia impegnato in iniziative di decarbonizzazione di tipo science-based (validate quindi da SBTi – Science Based Target initiative) entro il 2028; la formazione di oltre 500 fornitori chiave su tematiche di sostenibilità di carattere strategico; l’introduzione di criteri o richieste ESG nel 70% delle principali nuove gare d’appalto assegnate.

Leonardo ha adottato EcoVadis come piattaforma di valutazione della sostenibilità della supply chain, promuovendo anche percorsi formativi gratuiti come il progetto Green Sustainable Supply Chain, destinato alle PMI italiane. Questo programma prevede moduli su rendicontazione GHG (greenhous gas), definizione di target di decarbonizzazione e coaching personalizzato.

“La decarbonizzazione della supply chain rappresenta una delle leve principali per contrastare il cambiamento climatico. Oggi oltre il 50% della nostra carbon footprint è generato a monte della catena del valore, nella nostra catena di fornitura. È lì che dobbiamo agire insieme ai nostri partner industriali, collaborando con le associazioni ed i cluster regionali A&D per creare un ecosistema di supporto per le PMI;”, ha aggiunto Rostirolla.

Il Dac, da parte sua, ha confermato il proprio impegno nel sostenere l’evoluzione sostenibile dell’ecosistema aerospaziale regionale, favorendo il dialogo tra grandi player e PMI innovative. ‘’Le Pmi dell’aerospazio, come tutte le imprese, stanno affrontando una crescente pressione per integrarsi in pratiche aziendali più sostenibili, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi Esg (Enviromental, Social, Governance) – afferma Luigi Carrino – presidente del Dac, Distretto Aerospaziale della Campania. Per le Pmi manifatturiere, affrontare efficacemente questi aspetti è fondamentale non solo per rispettare le normative, ma anche per migliorare la competitività, l’efficienza e l’immagine aziendale. Sono orgoglioso di sottolineare che il DAC è un’organizzazione in cui i soci , le grandi aziende e PMI, lavorano fianco a fianco e insieme alle altre istituzioni , territoriali, nazionali, di Governo e alle istituzioni bancarie. E che si confrontano e discutono rispetto ai grandi temi, ai grandi obiettivi, e rispetto alle sfide.