Aerospazio, Ala acquisisce la spagnola Scp Sintersa per 43 mln

Ala, gruppo della logistica italiano, si rafforza nel settore aerospaziale, difesa, ferroviario ed industriale, acquisendo il gruppo spagnolo Scp Sintersa per 43 milioni di euro. Una parte del corrispettivo, precisa una nota, pari ad 8 milioni di euro, sara’ corrisposta a titolo di earn-out nell’arco di tre anni, solo al raggiungimento, da parte del Gruppo SCP-Sintersa, di specifici obiettivi di crescita prefissati, in termini di fatturato ed EBITDA, da verificarsi alla chiusura degli esercizi 2022, 2023 e 2024. A sostegno dell’operazione, Ala con l’assistenza di Equita SIM in qualita’ di advisor finanziario, ha ottenuto la delibera di un finanziamento da parte di un pool di istituti bancari pari a massimi 43 milioni di euro, il cui contratto di finanziamento e’ in fase di negoziazione. “Ala acquisisce una quota di mercato nella penisola Iberica, ma soprattutto un segmento di mercato, quello della progettazione, produzione e assemblaggio degli electrical interconnection systems, strategico ed in continua evoluzione, oltre che trentacinque anni di esperienza nel settore” commenta Fulvio Scannapieco, Co-fondatore e presidente di Ala.

La nota aziendale con i particolari dell’operazione