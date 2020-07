Aerospazio, Ali e Dac ospitano il deputato Di Stasio e illustrano i progetti innovativi

Giovedì 2 luglio scorso toccò al sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico Andrea Manzella fare visita al Cira e ad altre realtà dell’aerospazio campano. Il 17 luglio, a distanza di due settimane, tocca alla deputata napoletana Jolanda Di Stasio, componente la commissione Affari Esteri della Camera far visita alla Ali Scarl di via Gianturco, a Napoli. “Segno evidente – afferma Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale Campano – che il nostro settore sa farsi notare nel panorama dei comparti industriali a più alto contenuto tecnologico e di innovazione, capaci di generare un effetto moltiplicatore anche degli occupati, dal momento che nell’aerospazio ogni addetto diretto dà origine ad almeno tre occupati nell’indotto”.

La deputata, che si definisce orgogliosamente “figlia di questa tera”, è stata accolta nella sede di Ali Scarl dal presidente Giovanni Squame, che si è soffermato in particolare sul progetto ambizioso di portare su Marte una apparecchiatura da completnare per la prossima missione sul pianeta rosso, prevista nel 2027. “Con l’onorevole Di Stasio – afferma Squame – abbiamo rimarcato la qualità del progetto Irene, una innovativa tecnologia a protezione del rientro atmosferico, sviluppata dal Cira e da Ali che ne detiene il brevetto internazionale.

Il presidente del Dac, Carrino, dal canto suo, ha avuto modo di illustrare ampiamente gli asset principali dell’aerospazio presentando il Distretto come un raggruppamento ad alta concentrazione di tecnologia e competenze: “un sistema virtuoso che integra imprese grandi e piccole assieme ai centri di ricerca”. L’onorevole Di Stasio ha rivolto parole di sincero apprezzamento per il comparto campano, importante snodo dell’intera filiera aerospaziale italiana. Assumendo l’impegno di sostenere questa realtà produttiva regionale anche nell’esigenza di dotarla di adeguato un supporto di infrastrutture logistiche, con particolare riferimento a quelle aeroportuali. Tema cruciale per fornire alle aziende una opportunità nell’impegno a consolidare la propensione internazionale e la competitività sui mercati esteri che è caratteristica peculiare del sistema delle imprese aerospaziali.

GUARDA LE INTERVISTE