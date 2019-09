Aerospazio civile, il Mise finanzia i progetti di R&S: domande entro il 31 ottobre

C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al nuovo bando Mise per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell’aerospazio civile.Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto, riferiti alle seguenti aree tecnologiche: velivoli ad ala rotante; velivoli ad ala fissa, velivoli a pilotaggio remoto anche di impiego duale, aerostrutture, componenti e sistemi di propulsione per il settore aeronautico e/o aerospaziale, tecnologie e architetture abilitanti la implementazione della propulsione ibridaelettrica su velivoli, sistemi di comunicazione e di osservazione, anche di impiego duale

Possono partecipare le imprese italiane che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale.