Aerospazio e automotive, nasce il Centro nazionale per l’I.A.

Il Centro per l’applicata all’e all’aerospazio avrà sede a Torino. “Un incontro utile e positivo che ci ha consentito finalmente di sbloccare una situazione ferma ormai da quasi un anno”. Così il presidente della Regione Piemonte,, e il sindaco di Torino,, al termine dell’incontro a Roma con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. “Una missione focalizzata sul tema strategico dell’intelligenza artificiale e finalizzata a chiarire e avviare in concreto la realizzazione deldedicato in particolare ad automotive e aerospazio. Abbiamo concordato con il ministro il cronoprogramma”. Entro giugno il Mef emanerà ildel Comitato che scriverà lo statuto della Fondazione che svilupperà l’attività di ricerca dedicata ad automotive e aerospazio . Entro settembre verranno invece avviate le consultazioni con gli stakeholder pubblici e privati del settore.