Aerospazio, imprese italiane in vetrina negli Usa per un mese: sei campane in prima linea

Le eccellenze italiane dell’industria aerospaziale tornano protagoniste negli Stati Uniti nel periodo più importante dell’anno per il settore, con una presenza significativa della filiera campana. Sono infatti sei le imprese della Campania coinvolte nella missione che si è aperta ieri a Settle ADSS 18-19 marzo) e prosegue con SatShow a Washington D.C. e lo Space Symposium a Colorado Springs.

Si tratta di A. Abete (Nola), ALA (Napoli), Com.Stamp (Montemiletto), DeAMS (Napoli), HTT–High Tech Tools (Venticano) e OMPM (Angri): realtà che rappresentano la varietà e la solidità del comparto regionale, tra lavorazioni di precisione, componentistica avanzata e tecnologie innovative.

Complessivamente sono oltre 50 le aziende italiane coinvolte nelle tre tappe statunitensi, coordinate da Agenzia Ice, che guida le delegazioni in alcuni degli appuntamenti più rilevanti per lo space tech globale.

Seattle apre il calendario internazionale

Il primo appuntamento è ADSS (Aerospace & Defense Supplier Summit) di Seattle, tra i più mirati eventi B2B della supply chain aerospaziale. L’evento, ospitato e organizzato da Boeing, si svolge attraverso incontri one-to-one e sessioni di networking tra grandi player del settore, fornitori e produttori specializzati, nel cuore di uno dei principali hub aerospaziali degli Stati Uniti.

La missione italiana è coordinata dall’ufficio di Houston di Agenzia Ice in collaborazione con Aiad. A Seattle partecipano 21 aziende italiane, a cui si aggiungono tre startup innovative accelerate da Innovit – Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco: BitCorp, Oris Space e Podium.

Due i principali momenti di networking: un evento pre-fiera il 17 marzo, organizzato da Serena Corp insieme al Consolato generale d’Italia a San Francisco, e un ricevimento in fiera il 18 marzo, durante il quale sono state presentate le startup del programma space tech.

Dalla costa Ovest a Washington e Colorado Springs

Dopo Seattle, il calendario prosegue con la SatShow Week a Washington D.C. dal 23 marzo, evento di riferimento per l’industria satellitare globale. Il momento centrale sarà la Satellite Exhibition, il più grande appuntamento mondiale dedicato alle comunicazioni satellitari.

La missione si concluderà con lo Space Symposium a Colorado Springs, dal 13 al 16 aprile, uno dei forum internazionali più influenti per aziende, decisori e leader del settore.

In entrambe le tappe, Agenzia Ice partecipa in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.

Export in crescita: Italia sempre più forte negli USA

I dati confermano il rafforzamento strutturale della presenza italiana negli Stati Uniti. Secondo Trade Data Monitor, elaborati da Agenzia Ice Houston, nel 2025 l’import aerospaziale USA ha raggiunto 42,20 miliardi di dollari (+1,53% sul 2024).

Nello stesso periodo, le importazioni dagli Stati Uniti verso l’Italia sono cresciute del +7,94%, arrivando a 1,71 miliardi di dollari, circa cinque volte la media del mercato. La quota italiana sale così al 4,05%, in aumento rispetto al 3,30% del 2023, mentre altri grandi fornitori europei – Francia, Regno Unito e Germania – registrano flessioni.

L’Italia si posiziona come ottavo partner degli Stati Uniti nel comparto.

A trainare la crescita è soprattutto la componentistica per aeromobili ed elicotteri, che vale 1,038 miliardi di dollari (oltre il 60% del totale) e cresce del +23,27%.

Virginia e Texas, hub strategici per le imprese italiane

Sul piano geografico, la presenza italiana si concentra in particolare in Virginia e Texas, che insieme assorbono il 53,69% dell’import aerospaziale USA dall’Italia.

La Virginia guida con 514,1 milioni di dollari (30,07%), registrando un balzo del +134,65% rispetto al 2024. Segue il Texas con 403,7 milioni (23,62%) e una crescita del +13,56%.

Un settore strategico per l’economia italiana

L’Italia si conferma tra i principali Paesi al mondo nel comparto aerospaziale e della difesa: è stabilmente nella top ten globale e quarta in Europa.

Il settore genera oltre 16 miliardi di euro di fatturato annuo, con una quota export superiore al 70%. Impiega più di 50mila professionisti altamente qualificati e si basa su una filiera articolata, composta da cinque grandi prime contractor e oltre 300 piccole e medie imprese, che rappresentano circa l’85% del totale.

Circa due terzi dell’attività si concentra nella produzione di aeromobili, elicotteri e veicoli spaziali, mentre il resto riguarda manutenzione (Mro), avionica, radar, sistemi di controllo del volo e tecnologie avanzate.

Un sistema che poggia su cluster regionali consolidati – tra cui Campania, Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia, Veneto e Umbria – dove la collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca continua ad alimentare innovazione e competitività internazionale.