Aerospazio, intesa Ali-Nanoracks Europe: esperimento di biologia rigenerativa a bordo dell’astronave

Esperimenti scientifici nello spazio, Napoli si sta affermando come un polo d’eccellenza internazionale. Lo conferma l’accordo firmato oggi tra il consorzio Ali (Aerospace Laboratory for Innovation) e la Nanoracks Europe, società europea del gruppo XO Markets Holdings Inc. insieme alla Nanoracks Llc (Usa), per il lancio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di un esperimento di biologia ideato dal Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II e ingegnerizzato dalla società Marscenter. L’esperimento denominato ReADI FP (REducing Arthritis Dependent Inflammation First Phase) punta, si legge in una nota diffusa dai protagonisti dell’intesa, “a caratterizzare alcuni elementi funzionali per la prevenzione dell’osteoporosi, e rappresenta il primo passo di un’attività più ampia di ricerca sulla Terra e nello Spazio, i cui risultati saranno utili non solo per la prevenzione dell’osteoporosi nei voli spaziali, un fenomeno molto sentito dagli astronauti, ma anche per il miglioramento delle terapie osteoporotiche nei pazienti comuni”.

La sperimentazione si avvale di partner di eccellenza come la storica azienda vinicola Mastroberardino che fornirà vinacce da cui estrarre i nutraceutici; la Minerva Research Labs, leader mondiale nella produzione di integratori alimentari al collagene Gold Collagene; e la BCTrade.

ReADI FP rientra nelle attività previste dal progetto Ca.Di.Ra (Capsula di rientro atmosferico) coordinato dalla società Ali e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Por Fesr Campania 2014/2020- Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”.

Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo di capsula spaziale in grado di rientrare dallo spazio grazie alla tecnologia proprietaria IRENE® ed è condotto in partenariato con il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Cira) e la Space Factory, start-up di Ali che accresce il proprio ruolo grazie a un accordo strategico con Nanoracks Europe per realizzare innovative piattaforme di rientro, Irene-Sat, con cui lanciare a costi ridotti nuovi esperimenti e provare nuove applicazioni tecnologiche nello Spazio.

I COMMENTI

“Sono particolarmente orgogliosa dell’iniziativa – dichiara Veronica La Regina, amministratore delegato Nanoracks Europe – perché coinvolge interessi non solo del settore spaziale, per definizione abituato a volare, ma anche di attori che si avvicinano allo Spazio per la prima volta. Con ReADI Fp si avvia con Ali e il Marsacenter un percorso di esperimenti scientifici che avrà l’obiettivo di poter fornire in tre anni servizi non solo di accesso allo spazio ma anche di rientro dallo spazio grazie alla disponibilità della piattaforma Irene-Sat che si realizzerà con la start up Space Factory”.

“Il nostro obiettivo – afferma Marcello Spagnulo, presidente Marscenter – è quello di tornare a far crescere le eccellenze scientifiche della Regione in sinergia con il tessuto della ricerca nazionale. L’esperimento ReaDI FP raggiungerà il centro di integrazione di Nanoracks nel Texas (Usa) nei primi mesi del 2021 e salirà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale a marzo 2021″.

I PROTAGONISTI

Ali

Ali – Aerospace Laboratory for Innovative components– è una società consortile senza scopo di lucro, configurata come PMI e costituita nell’aprile del 2006, con sede nell’area industriale di Napoli. Tra i soci fondatori del Distretto Aerospaziale della Campania, ALI annovera 12 aziende che sviluppano l’intera filiera del settore aerospaziale. La società è impegnata in diversi programmi nazionali e internazionali; il suo progetto principale è IRENE®,,tecnologia innovativa brevettata di apertura e protezione termica per il rientro dallo spazio, caratterizzata da una configurazione ad ombrello che le permette di utilizzare lo scudo sia come protezione termica che come aerofreno.

Nanoracks

Nanoracks Europe è la società europea del gruppo XO Markets Holdings Inc, insieme a Nanoracks LLC (Usa), DreamUp e Nanoracks UAE. Il gruppo opera da oltre dieci anni e fornisce servizi di accesso allo Spazio. Grazie a diversi Space Act Agreement con la NASA, Nanoracks ha installato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS un proprio laboratorio dotato di diverse attrezzature per svolgere esperimenti e per rilasciare in orbita dalla Stazione Spaziale Internazionale mini e microsatelliti. A partire dall’autunno 2020 Nanoracks avrà un airlock proprietario – Bishop -con un’area interna ed esterna all’ISS per ricerca e dimostrazioni tecnologiche.

Marscenter

Il Marscenter è stato fondato nel 1988 da un’intuizione dei professori Luigi Gerardo Napolitano e Rodolfo Monti.Conosciuta come la “piccola NASA italiana”, il Marscenter è stato il centro di ricerca più avanzato in Italia e tra i primi in Europa per esperimenti scientifici e tecnologici in condizioni di microgravità. Dal 2019 la sfida riparte con il suo marchio storico nella sede tradizionale localizzata in via Gianturco nella zona industriale di Napoli est.

Space Factory

Space Factory è una start-up italiana attiva nel settore aerospaziale.

Dal 2015, la Space Factory dispone da ALI di una concessione ventennale di utilizzo del brevetto della tecnologia IRENE®, grazie alla quale la società ha potuto partecipare a progetti di ricerca e sviluppo nell’ultimo biennio per un totale di c.a. 2 milioni di euro.

Nel 2019 la Space Factory ha firmato un Memorandum of Agreement con la società Nanoracks Europe per lo sviluppo di IRENE-SAT, un sistema innovativo di rientro da orbita spaziale di satelliti di minore dimensione e piattaforme scientifiche.

Dipartimento di Biologia (DiB) della Federico II

Il Dipartimento di Biologia è uno dei principali centri di ricerca sulle Scienze della Vita dell’Università di Napoli Federico II ed è attivo nelle Scienze Biologiche, Naturali ed Ambientali.

La missione del DiBè quella di contribuire ad una migliore comprensione della vita attraverso ricerche su molecole, cellule, organismi ed ecosistemi. La priorità per i componenti del Dipartimento è la formazione degli studenti attraverso un approccio che integra studi teorici ed attività sperimentali presso i propri laboratori di ricerca sperimentale.