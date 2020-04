Aerospazio, la napoletana Ala acquisisce la tedesca Industrio

Ala (Advanced Logistics for Aerospace) annuncia l’acquisizione delle quote di maggioranza della tedesca Industrio GmbH. La società napoletana, che fa capo agli imprenditori Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, è specializzata in servizi di distribuzione e di logistica integrata per il mercato aerospaziale, industriale e dell’energia. “Industrio GmbH, con sede a Norimberga, è un’azienda di distribuzione di materiali aerospaziali, con una conoscenza capillare del mercato tedesco – si legge in una nota diffusa dal gruppo partenopeo -. L’acquisizione in Germania porterà Ala, che ha già sedi in Italia, Francia e Regno Unito, ad avere maggiori opportunità di business nel mercato aerospaziale europeo”.

“L’expertise di Ala come distributore e fornitore di soluzioni di supply chain management si combina con l’esperienza e la conoscenza del mercato tedesco di Industrio – commenta l’amministratore delegato dell’azienda campana, Gennaro di Capua -. Questo accordo crea nuove opportunità di crescita per Ala, facendoci espandere nel mercato europeo per supportare i nostri clienti internazionali”. E Bill Holler, fondatore di Industrio, aggiunge: “Siamo felici di entrare a far parte di Ala e ci aspettiamo un’integrazione rapida. Il portafoglio prodotti, le soluzioni di lean supply chain e il focus sul Ccliente di Ala rappresenteranno un importante valore aggiunto per i clienti tedeschi”. L’azienda con sede a Neumarkt in der Oberpfalz cambierà nome in Ala Germany GmbH a partire dal 1° aprile 2020 e sarà guidata da Bill Holler come General Manager.