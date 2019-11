Aerospazio, nuovo bando della Regione: agevolazioni ai progetti di ricerca

Con il decreto della Regione Campania è stato emanato l’Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie Abilitanti per l’Industria dell’Aerospazio, che disciplinerà le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale per soluzioni tecnologiche abilitanti destinate ai settori aeronautico e spaziale con particolare riferimento alle traiettorie tecnologiche indicate dalla RIS3.

Lo scopo, infatti, è di accelerare i processi di innovazione nell’ottica di favorire lo sviluppo di sperimentazione in ambiente reale, e di sostenere progetti di ricerca e sviluppo in grado di promuovere, anche attraverso meccanismi di coordinamento aperti e formalizzati tra gli attori della filiera tecnologica, l’integrazione tra le azioni di potenziamento della ricerca, lo sviluppo di innovazioni radicali, la sperimentazione di nuovi modelli, il trasferimento tecnologico e la diffusione delle tecnologie abilitanti presso le PMI.

La data di scadenza entro la quale presentare la domanda di agevolazione sulla piattaforma online SIM è fissata alle ore 12 del 9 gennaio 2020.