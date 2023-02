Aerospazio, Thales continua a incrementare gli organici: 12mila nuovi dipendenti

Dopo le assunzioni record dell’ultimo anno, Thales anche nel 2023 continua a incrementare i propri organici. Nel 2023, Thales prevede di assumere oltre 12.000 dipendenti per sostenere la propria crescita nei tre mercati principali: aerospazio, difesa e sicurezza e identità e sicurezza digitali. Le assunzioni sono previste in tutte le aree geografiche e in particolare l’incremento di organico ammonterà a 5.500 dipendenti in Francia, 1.050 nel Regno Unito, 600 in Australia, 550 in India e 540 negli Stati Uniti. “”C’è un alto significato in ciò che facciamo in Thales, in particolare in questi tempi complessi e in rapida trasformazione. Giorno dopo giorno, le nostre persone in tutto il mondo sono guidate dallo stesso obiettivo: sfruttare l’intelligenza umana e la tecnologia per guidare il progresso della società”, ha detto Patrice Caine, presidente e ceo di Thales. “In linea con i valori del gruppo, in Italia Thales – ha aggiunto Donato Amoroso, amministratore delegato e country director di Thales Italia – è da sempre attenta alle persone, alle quali è affidato il miglioramento delle performance aziendali in sintonia con le aspettative dei clienti. Nel 2022 abbiamo assunto 92 nuove risorse e per il 2023 prevediamo di incrementare l’organico con l’arrivo di altre 60 tra ingegneri e tecnici specializzati. L’obiettivo comune delle persone che lavorano per Thales è far convergere le capacità personali e le risorse tecnologiche per il progresso della società”.