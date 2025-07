Aerotech Academy, seconda edizione: opportunità per 20 giovani laureati

E’ stato pubblicato il nuovo bando di selezione per la seconda edizione dell’Aerotech Academy Puglia che prevede 20 posti disponibili per giovani laureati interessati a intraprendere un percorso formativo d’eccellenza nel settore aerospaziale. Dall’avvio del progetto nel 2020 a Pomigliano (Napoli), l’Aerotech Academy ha diplomato complessivamente 159 studenti, “contribuendo concretamente – dichiara Leonardo – allo sviluppo del capitale umano nel Mezzogiorno e al rafforzamento della filiera tecnologica nazionale.

Leonardo ha già assunto 98 diplomati delle prime quattro edizioni nel sito campano, impiegandoli prevalentemente nei settori chiave dell’azienda: ingegneria di progettazione, ingegneria industriale, qualita’, logistica, procurement, risorse umane e altre funzioni strategiche. “L’Aerotech Academy rappresenta un modello virtuoso di formazione integrata tra industria e università, capace di generare competenze specialistiche fondamentali per affrontare le sfide tecnologiche del futuro – ha dichiarato Stefano Bortoli, capo della nuova divisione Aeronautica di Leonardo -. E’ un investimento concreto sull’innovazione e sulle persone, che contribuisce allo sviluppo del territorio e al rafforzamento della filiera industriale, creando valore non solo per Leonardo ma per tutta la Puglia e, ancora, per tutto il sistema Paese”.

L’Aerotech Academy, si spiega, “e’ realizzata in collaborazione con il Politecnico di Bari e l’Universita’ del Salento e rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra impresa e mondo accademico. Il programma prevede un percorso formativo d’eccellenza in lingua inglese e si articola su nove mesi a tempo pieno”. La formazione in aula dura cinque mesi e si svolge presso l’Aerotech Campus di Leonardo a Grottaglie, che ospita anche il Joint Lab con Syensqo (ex Solvay) e il Leonardo MaTeRIA Lab (Materials Technology Research and InnovAtion Lab) ed e’ parte della rete dei Leonardo Innovation Labs, incubatori di tecnologia destinati a supportare il Gruppo nello sviluppo dell’innovazione. Quattro sono invece i mesi di project work in cui gli studenti affrontano e sviluppano case study basati su esperienze professionali reali, promuovendo l’analisi, l’applicazione e l’evoluzione di soluzioni innovative.