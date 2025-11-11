Aestetica 2025: boom di visitatori e aziende alla Mostra d’Oltremare, ma le istituzioni restano assenti

Napoli si conferma capitale italiana del beauty e del benessere: la 28ª edizione di Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition ha chiuso con 44.000 visitatori professionali e 160 aziende espositrici dall’Italia e dall’estero, registrando un +8% di partecipazione rispetto al 2024 e un +20% di marchi presenti. L’evento, svoltosi dall’8 al 10 novembre alla Mostra d’Oltremare, si conferma la seconda fiera più visitata in città, dopo il Comicon.

“Siamo orgogliosi dei risultati, ma dispiace constatare l’assenza delle istituzioni – commenta Emilio Marzoli, ceo di Aestetica –. Questo comparto genera occupazione, produce nuove entrate fiscali e favorisce l’emersione del lavoro regolare, ma continua a non ricevere il riconoscimento che merita”.

Tecnologia, formazione e innovazione al centro dell’evento

L’edizione 2025 ha puntato su innovazione tecnologica e intelligenza artificiale applicata al beauty, con dimostrazioni pratiche e workshop formativi per operatori del settore. “Il rapporto con le scuole è fondamentale – sottolinea Marzoli –. Formare i giovani e combattere l’abusivismo sono priorità per garantire professionalità e crescita al comparto”.

Competizioni e business internazionale

Tra i momenti più seguiti, l’Aestetica Barber Contest, supportato da marchi internazionali come Wahl e Panasonic, e l’Aestetica Nails Challenge, con giuria internazionale e concorrenti provenienti da tutto il mondo, hanno trasformato Napoli in vetrina di eccellenza per professionisti e appassionati. Show, dimostrazioni e talk hanno consolidato la città come punto di riferimento del settore a livello nazionale e internazionale.

L’appello alle istituzioni

Marzoli rinnova l’invito alle istituzioni: “È essenziale che comprendano l’importanza di questo settore, non solo per l’economia diretta, ma anche per l’indotto turistico: durante la fiera Napoli registra il tutto esaurito in hotel, ristoranti e strutture ricettive”.

Organizzata da Funtastic srls, Aestetica conferma il suo ruolo di vetrina d’eccellenza del Made in Italy, piattaforma strategica per aziende, professionisti e giovani talenti, e progetto in continua espansione con uno sguardo deciso verso il futuro.