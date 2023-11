Aestetica, successo per Beauty Contest Show, il concorso di make up targato Benedetta Riccio

Si è conclusa Aestetica, la più grande fiera d’estetica del Sud Italia a cui hanno partecipato professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura.

All’interno del padiglione 3, lo stand di Benedetta Riccio ha catalizzato l’attenzione del pubblico per originalità, gusto ed eleganza come è nello stile della make up artist e founder dell’omonima azienda nel settore make-up.

In un’atmosfera “very pink” dove tutte le tonalità del rosa contribuivano a mettere in risalto i vari corner allestiti nel segno del design più moderno, il mondo di Barbie ha preso forma trasferendo i visitatori nella dimensione del sogno, della bellezza e della femminilità di cui la bambola più celebre del mondo è l’incontrastata regina.

L’imprenditrice campana, ogni giorno in un meraviglioso outfit preso in prestito dall’armadio di Barbie ha accolto gli ospiti in un luogo dove il make up ha avuto la sua massima rappresentazione ed espressione veicolando l’importante messaggio che ciascuno di noi è un po’ Barbie e può diventarlo grazie all’autostima, alla sicurezza e cura di sé e soprattutto alla libertà di pensiero propria dell’universo femminile.

Angoli instagrammabili dove sono stati scattati innumerevoli selfie, vasca da bagno retrò, paillettes, colore e tanta energia positiva hanno dato il benvenuto nel mondo Benedetta Riccio composto da vari corner disposti lungo lo stand.

C’era infatti un’area dedicata a fornire informazioni dettagliate sui corsi previsti per la nuova stagione e masterclass: tra questi, Academy Make-Up per diventare professionista a 360°, o il corso iniziale Start Make up della durata di 3 mesi; i prossimi masterclass sono: Masterclass Locked Skin, Masterclass Celebrity Bride e Masterclass Aerografo.

Un altro angolo era poi orientato alla vendita con alcune promozioni dedicate nella vasta scelta di prodotti rigorosamente 100% made in Italy (e acquistabili on line sul sito www.benedettariccio.it) tra cui spiccano le due novità, l’eyeliner nero e il gloss Mysterious. Dalla teoria alla pratica con postazioni dedicate per sedute di prova del make up targato Benedetta Riccio.

Grande successo ha infine ottenuto il Aestetica Beauty Contest Show, il primo concorso di make up in fiera targato Benedetta Riccio.

Un’attenta giuria di esperti di moda e stile formata da Giusy Brugnone, store manager di Kiko, Mario Cavallaro fashion stylist moda e tv, Mila Gambardella founder dell’agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication, Vincenzo Manzo di Team Leo, la blogger Marica Ferrillo, ha selezionato e premiato tre vincitori:

Alessandra Improta terzo posto, premiata con la coppa e una make up bag del valore commerciale di 120 euro.

Valentina Facenda, seconda classificata premiata con coppa e una make up bag del valore commerciale di 250 euro, nonché premio Stampa per trascorrere una giornata formativa con Benedetta Riccio

Arturo Caiazzo, primo classificato premiato con coppa, la cifra di 500 euro e una giornata formativa con Benedetta Riccio.

In fiera non sono mancati personaggi noti come i tiktoker Alfredo e Rosario, alias la coppia Lgbt più famosa su TikTok Alfredo Foffy e Ro Rio che hanno realizzato divertenti e accattivanti contributi per Benedetta Riccio; così come un’amica e collaboratrice anche lei tiktoker Silvia Uras

Una fiera che ha raccolto grandi consensi e intessuto nuovi importanti rapporti in vista di futuri brillanti progetti e collaborazioni.