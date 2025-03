AFAM e Intelligenza Artificiale: grande partecipazione al convegno nazionale al Conservatorio di Benevento

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha ospitato, oggi, il primo Convegno Nazionale dedicato all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). L’evento, che si è svolto nel complesso di San Vittorino, ha visto la partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale, rappresentanti del mondo accademico, tecnologico e istituzionale, tutti riuniti per un dibattito interdisciplinare su uno dei temi più rilevanti per il futuro della creatività e della formazione artistica.

La giornata si è aperta con gli interventi istituzionali di Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Benevento, Giuseppe Ilario, Direttore del “Nicola Sala”, e Antonio D’Aloia, Professore di Diritto Costituzionale all’Università di Parma, che hanno sottolineato l’importanza di un confronto aperto e costruttivo sulle potenzialità e le sfide che l’IA pone al mondo dell’arte e della musica.

Durante la mattinata, moderata dal giornalista Alessandro Barbano, si sono alternati interventi di personalità di spicco nei campi della filosofia, della tecnologia e del diritto. Tra questi, Sebastiano Maffettone (LUISS Guido Carli), Elisa Giomi (AGCOM) e Federica Tremolada (Spotify Europa), che hanno discusso il ruolo dell’IA nella trasformazione della fruizione musicale e dei diritti d’autore. Un focus particolare è stato dedicato alle implicazioni etiche dell’uso dell’IA nella creazione artistica, con il contributo di Riccardo Manzotti (IULM) e Paolo Gallina (Università di Trieste).

Il dibattito pomeridiano, coordinato dal giornalista Alfonso Ruffo, ha invece approfondito gli aspetti giuridici e tecnologici, con la partecipazione di esperti come Pierpaolo Forte (Università del Sannio), Edoardo Raffiotta (Università Milano-Bicocca) e Jacopo Ettorre, giurista e compositore, che ha offerto una prospettiva diretta sulle ripercussioni dell’IA nel processo creativo musicale.

L’intervento conclusivo del Sottosegretario di Stato Alberto Barachini ha ribadito l’importanza di un quadro normativo adeguato per bilanciare innovazione e tutela del diritto d’autore, assicurando che il dibattito continuerà anche a livello istituzionale.

Oltre al valore scientifico e accademico, il convegno ha rappresentato un’importante occasione di networking tra mondi diversi, dalla ricerca all’industria musicale, testimoniando il ruolo pionieristico del Conservatorio “Nicola Sala” nel promuovere un dialogo costruttivo sull’innovazione tecnologica applicata alla creatività artistica.

“Siamo fieri di aver ospitato questa giornata di confronto e di ricerca. L’IA non deve essere vista come un ostacolo, ma come uno strumento per arricchire il mondo dell’arte e della musica, mantenendo sempre al centro l’autenticità dell’espressione umana”, ha dichiarato Giuseppe Ilario a conclusione dell’evento.

Il successo del convegno conferma la necessità di proseguire il dibattito su questi temi, aprendo nuove prospettive di studio e collaborazione per il futuro dell’AFAM nell’era digitale.