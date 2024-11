Afcea al TechDefense 2024. Sms Engineering e le applicazioni dell’IA nella Business Intelligence

Il Workshop Internazionale IEEE 2024 sulle Tecnologie per la Difesa e la Sicurezza (TechDefense 2024) è di ampio respiro e copre tutte le aree riguardanti la ricerca nel campo della difesa. Con l’ampiezza degli argomenti trattati, questa conferenza (svoltasi a Napoli dall’11 al 13 novembre) cerca di attrarre una partecipazione e una collaborazione diversificata dal mondo accademico, dall’industria, dalla difesa e dalle agenzie governative che promuovono gli interessi della sicurezza con l’opportunità di approfondimenti di natura tecnologica, nonché il networking con i colleghi. In un mondo in cui la tecnologia sta cambiando rapidamente, le collaborazioni e il lavoro multidisciplinare sono l’unico modo per risolvere le sfide della ricerca e promuovere la prossima generazione di scoperte scientifiche. La Conferenza prevede anche delle sessioni speciali con l’obiettivo di fornire un forum per discussioni mirate su nuovi argomenti o applicazioni innovative di approcci consolidati. La tre giorni è stata ospitata dalla Università Federico II nella sede di Via Partenope a Napoli.

Lunedì 11 novembre, durante la cerimonia di apertura, aperta da Pasquale Daponte e Domenico Accardo, c’è stata la Special Session dell’Afcea con i saluti del presidente dell’ Afcea Naples , Giovanni Savoldelli Pedrocchi ed un intervento dell’ Afcea Europe General Manager Massimo Esposito dal titolo “Emerging technologies and their effect on global security. The role of Afcea”.

Il Panel Afcea ha visto gli interventi di Marco Siciliano, R&D coordinator Sms Engineering (Enhancing Business Intelligence with AI: Power BI and Copilot in Action), Rosario Giordano, Consorzio MISENO (Multi purpose integrated Inspection System EvolutioN for mro Operation), Michele Cortese, Ceo Akron C4Sec, e Antonio Corbo Esposito, full professor all’Università di Cassino (Akron Cyber Shield – Quantum Resistant Hardware Mobile Encrypter Platform for Defense and Critical Applications, History and newest 2024 upgrades).

La SMS Engineering ha presentato come l’Intelligenza Artificiale può migliorare le prestazioni delle Soluzioni di Business Intelligence con i prodotti Power BI e Copilot di Microsoft. Una delle esigenze attuali del Settore Difesa è l’utilizzo dell’ AI nell’ Intelligence Analysis.

Durante il Panel Afcea il past president gen Dario Nicolella ed il General Europe Manager Amm. Massimo Esposito hanno ricevuto Cosmo, il Cane dello Spazio, da Massimiliano Canestro ed Antonio Ascione della Sms Engineering.