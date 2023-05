Affamato perché senza colazione, studente mangia ‘banana Cattelan’ a Seul

Era affamato perché non aveva fatto colazione e così uno studente (peraltro d’arte….), a Seul, ha staccato una banana che era una delle installazioni di Maurizio Cattelan nel museo e se l’è mangiata. La banana era fissata con del nastro adesivo su un muro al Leeum Museum of Art della capitale sudcoreana, nell’ambito di una mostra di Cattelan. Il giovane prima l’ha staccata, poi l’ha privata della buccia e lentamente se l’e’ mangiata. Quindi, evidentemente soddisfatto, il giovanotto, Noh Huyn-soo, ha riattaccato con lo scotch la buccia al muro e se n’è andato indisturbato. L’intera scenetta è stato filmata da un amico di Noh che poi l’ha riversata su YouTube. Al ‘Korea Herald’, il giovane ha spiegato che il suo è stato un gesto di “ribellione” contro l’arte “ribelle” di Cattelan. “Ci può essere una ribellione contro la ribellione”. “Danneggiare un’opera d’arte potrebbe essere considerato esso stesso un’opera d’arte, ho pensato che sarebbe stato interessante … Non era attaccata li’ per essere mangiata?”. Impassibile Cattelan, lo scultore e artista di performance, non ha dato segno di preoccuparsi. “Non è assolutamente un problema”, ha commentato da New York. Il museo ha fatto sapere che ha già ripristinato la banana e che nell’installazione -battezzata ‘Comedian’- la banana viene cambiata ogni due o tre giorni.