Affari interni, nel senso di grandi manovre nei palazzi dell’alta finanza

Pur se la calura di questa estate ce l’ha messa tutta per distrarre gli italiani dai fatti di casa propria, non paragonabili certo a quelli accaduti e ancora in corso d’oltre confine, arcinoti anche perché intrisi di una quantità di sangue incredibile, sono stati diversi, alcuni meritevoli di particolare attenzione, gli eventi che conserveranno il loro effetto per un bel po’ di tempo. Va senza dire che il ricordo di essi sarà positivo per pochi e negativo per molti. L’imbarazzo è solo quello della scelta del caso che ha destato maggior interesse non solo tra gli italiani. Anche perciò la scelta può cadere opportuna sulla vicenda Mediobanca.

Dalla sua creazione nel 1946 a opera di Raffaele Mattioli e Enrico Cuccia, quell’ Istituto sarebbe dovuto essere il partner finanziario delle aziende, soprattutto private, del Paese per la ripresa delle attività produttive. Per anni è stata identificata con Cuccia che ne fu direttore generale dall’ inizio fino ai primi anni ’80. Altro modo di definirla è stato “il salotto buono della finanza italiana”. In essa Cuccia accoglieva – e finanziava – imprenditori i quali, oltre a avere un adeguato merito creditizio riconosciuto ufficialmente, godessero della sua stima insindacabile. Si narra che la Signora Bonomi Bolchini, azionista di maggioranza della Mira Lanza e di altre importanti società, chiedesse un prestito a Mediobanca. Fece vedere a a Cucci i bilanci consolidati del gruppo, estremamente positivi. Non battè ciglio e disse alla sua interlocutrice che l’avrebbe finanziata sulla parola in quanto sapeva a chi stava dando i soldi. Aggiungendo che “i bilanci di un’ azienda possono essere paragonati alle pance delle donne: si gonfiano e si sgonfiano sensa particolari difficoltà”. Giungendo al tempo attuale, con tutte le crisi e condizioni di vento contrario per l’ economia, non solo del Paese ma dilagante, Mediobanca è rimasta il punto di riferimento numero uno del sistema creditizio industriale italiano. È successo così che già dalla primavera scorsa, l’ Amministratore Delegato dell’ Istituto di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, aveva iniziato a prendere in considerazione la scalata al capitale della Banca Generali.

Con episodi che hanno molto della fantafinanza, l’ attuale CEO di quella eccellenza nel panorama degli istituti di credito tricolori, ieri ha dovuto prendere atto di aver peccato de hubris, non avendo raccolto intorno alla sua proposta la quantità di voti occorrenti per portare a termine l’operazione vagheggiata. Nagel é stato il pupillo di Cuccia. Sarebbe interessante conoscere oggi il pensiero di quest’ultimo insieme a quello di Mattioli sull’ intera vicenda. Sia di consolazione che, nonostante quanto fin qui scritto, saranni in tanti a continuare a godersi le ferie, meritate oppure no che siano.