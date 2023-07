Affidabilità e concretezza, il motto di Pasquale Bruscino governatore Lions

La sala del Centro Congressi dell’Hotel Royal Continental di via Partenope a Napoli ha ospitato il 28° incontro programmatico dei Lions International – Distretto 108 Ya che abbraccia tre regioni del Mezzogiorno d’Italia: Basilicata, Calabria e Campania.

Il neo Governatore Pasquale Bruscino ha accolto Autorità, Lions e ospiti. Alla gremita ed attenta platea degli oltre cinquecento presenti in sala, ha spiegato le motivazioni della scelta di una città che sta mostrando al mondo la migliore immagine di sé, una Napoli che si riappropria della sua plurimillenaria storia di bellezza e cultura diffondendo un messaggio finalmente positivo.

I Lions provenienti dalle tre regioni che compongono il Distretto hanno avuto modo, nella due giorni napoletana, di incontrarsi, scambiarsi opinioni, formarsi, ascoltare gli interventi delle personalità lionistiche e non che erano presenti in sala o che con videomessaggi hanno voluto comunque inviare un loro pensiero e formulare gli auguri di proficuo lavoro. Non è voluto mancare, seppure non in presenza, neppure il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che, oltre a formulare gli auguri di buon lavoro, ha anche auspicato una collaborazione tra Ministero e Distretto.

Suggestive e dense di emozioni la cerimonia della “Sfilata delle Bandiere” del “Campo Vesuvio” con i ragazzi ospiti del campo, il saluto di un partecipante degli scambi giovanili e la cerimonia di giuramento del Governatore Pasquale Bruscino con il passaggio di consegne dell’Immediato Past Governatore Franco Scarpino.

Articolata e di particolare interesse per i temi trattati e per la vision prospettica la relazione del Governatore nella quale sono state tracciate le linee guida del percorso che il Distretto 108 Ya di questa grande Associazione internazionale di servizio porterà avanti nel corso del suo mandato (2023/2024) per il quale ha scelto come motto “Affidabilità e Concretezza”, che affianca lo storico motto dei Lions International, quell’impegnativo e pregnante “We Serve” (Noi Serviamo) al quale sono chiamati a tener fede tutti coloro che fanno parte della grande famiglia internazionale dei Lions. Una famiglia che si compone di 1,4 milioni di soci distribuiti in 49.000 club nel mondo e che lavora per migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità e sostenere chi ha bisogno, a livello locale e globale.

Nelle parole del Governatore Bruscino, imprenditore di successo, è emersa la volontà di proseguire il lavoro intrapreso negli scorsi anni in continuità con i suoi predecessori e, al tempo stesso, di coniugare la voglia di fare, la competenza con l’innovazione per rendere sempre più vicina l’azione concreta ai tempi attuali e alla mission dei Lions International Distretto 108 Ya.

Da subito tutti i Lions del Distretto sono chiamati ad operare con attività e service che svolgeranno nei loro territori, nei Club e a livello distrettuale.

Bianca Desideri