Affitti brevi, le proposte degli operatori della Penisola sorrentina sul tavolo del Governo

“L’assessore regionale al Turismo della Campania, Felice Casucci mantiene l’ impegno e trasmette alla Commissione nazionale turismo della Conferenza delle Regioni le proposte degli operatori della Penisola Sorrentina sulla regolamentazione degli Affitti Brevi e del Settore Extralberghiero”. Ad affermarlo è Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, l’associazione regionale del turismo extralberghiero.

È molto importante – continua Fedele – che le nostre proposte su questa assoluta priorità siano state trasmesse al Governo, sperando che vengano recepite. Abbiamo trasmesso queste proposte anche ai Sindaci e agli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina ( alcuni di loro hanno condiviso tali proposte)”.

Per il presidente campano dell’Atex “si tratta di interventi immediati per bloccare gli affitti brevi, di introdurre dei coefficenti di densità ricettiva per limitare un vero e proprio far west ricettivo e di avviare un serio programma di controlli valutando di incrementare gli organici della polizia turistica attraverso la tassa di soggiorno”. “Il turismo – conclude – deve essere protetto e non si può proseguire senza definire regole e limiti”.