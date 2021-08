Afghanistan: Benifei, ‘essenziale azione comune Ue, serve consiglio straordinario’ (2)

(Adnkronos) – Per i corridoi umanitari serve però un confronto con il nuovo governo afgano… “Noi -dice Benifei- sosteniamo pienamente il tentativo dell’Onu per una gestione unitaria del paese: riuscire ad avere un governo in parte inclusivo sarebbe la strada per costruire i corridoi umanitari che si possono fare solo se c’è un accordo con chi governa il Paese. Ma non sappiamo ancora cosa faranno i talebani. La situazione è delicata e in continua evoluzione. L’Europa deve farsi trovare pronta. Il coordinamente europeo è essenziale e, come ha detto il presidente Draghi, serve un’azione anche a livello di g20 per coinvolgere anche i paesi extra Ue in una strategia comune”.