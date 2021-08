Afghanistan: Biancofiore, ‘reagire subito ad attentati, serve strategia Onu’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Gli attentati di questi minuti all’aeroporto di Kabul, largamente attesi e non scongiurati, sono strategia Isis e probabilmente talebana, altamente simbolica. Le azioni dei kamikaze mirano infatti a colpire da una parte il cuore e i valori dell’occidente e della Nato, dall’altra a incutere terrore alla popolazione afghana, non solo con la minaccia di morte ma con l’uccisione definitiva della credibilità e della speranza prospettate dalle potenze democratiche. Azioni terroristiche esemplari per mettere in evidenza la debolezza dell’Occidente, che si è dimostrato vile e incoerente. Serve una reazione immediata congiunta tramite risoluzione dell’Onu , a rischio ci sono non solo migliaia di vite umane, bambini compresi, ma i valori non negoziabili della nostra civiltà”. Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo in commissione Esteri della Camera di Coraggio Italia.