Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Un grande dolore la morte di Anna Cataldi. Anna che tanto si è spesa per la difesa e la promozione dei diritti umani. Anna che non si tirava mai indietro, in Afghanistan come in tanti Paesi in Africa. Anna, la sua passione e la sua generosità ci mancheranno moltissimo”. Così su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.