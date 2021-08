Afghanistan: Bonetti, ‘Paesi G20 tutelino donne, diritti siano garantiti’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Appello per la tutela delle donne in Afghanistan. Alla riunione sulla condizione delle donne in Afghanistan sono stati presi in considerazione gli avvenimenti verificatisi nel Paese a partire da agosto 2021 con la crisi istituzionale che ne è conseguita. Le donne e le ragazze hanno un’urgente necessità, ora più che mai, del sostegno e dell’azione dei Paesi del G20, che assicurino che i loro diritti siano garantiti, che gli offensori responsabili delle violazioni siano perseguiti, che si prevengano ulteriori azioni in loro danno”. Così la ministra Elena Bonetti su Fb.