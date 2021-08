Afghanistan: Casellati, Parlamento segue costantemente vicenda sin dall’inizio’**

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Il Parlamento ha seguito fin dall’inizio tutte le drammatiche fasi della vicenda Afgana attraverso il lavoro costante del Copasir e delle commissioni Difesa ed Esteri. Oggi ho convocato la Conferenza dei Capigruppo del Senato nella quale si è deciso che i ministri Di Maio e Guerini verranno in Aula il 7 settembre alle ore 12 per una informativa di aggiornamento. La Capigruppo si è riservata inoltre la decisione di dedicare una sessione in Assemblea per un confronto su questo importante tema”. Lo afferma il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.