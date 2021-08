Afghanistan: Casini, ‘riconoscere regime talebani? Non esiste’ (2)

(Adnkronos) – La Nato ha ancora senso? “Bella domanda. Qualche anno fa -prosegue Casini- si è aperto un dibattito su come aggiornare la ragione sociale della Nato, un dibattito mai portato a termine fino in fondo in quanto costoso. Significa rivedere la meccanica di certi comportamenti ormai diventati tradizionali. Non basta guardare al Mediterraneo, è necessario aggiornarsi e serve che americani ed europei si guardino in faccia apertamente. Noi non possiamo essere chiamati a partecipare a missioni internazionali Usa senza concorrere a determinare esito e metodologia di quelle missioni”.