Afghanistan: Castaldo-Ferrara (M5S), ‘su corridoi umanitari applicare direttiva Ue’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – La Direttiva per la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati 2001/55/CE è la giusta base legislativa sulla quale organizzare i programmi nazionali di protezione per i rifugiati afghani e va applicata senza indugio. La richiesta arriva da 76 europarlamentari, provenienti da tutto lo spettro politico del Parlamento europeo, che hanno cofirmato la richiesta in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, all’Alto Rappresentante, Joseph Borrell, e alla commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson. Ad annunciarlo Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo, e Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, primi firmatari della lettera.