Afghanistan: Cisda, ‘emergenza umanitaria gigantesca, Italia non volti le spalle’** (2)

(Adnkronos) – La democrazia “non si esporta: alle persone vanno chiesti quali sono i bisogni, come costruiamo le istituzioni insieme, quali sono gli strumenti che occorrono per crescere come società e avere le infrastrutture necessarie come scuole e ospedali. L’87% delle donne afgane è analfabeta dopo 20 anni che siamo li, la democrazia si porta anche e soprattutto con la cultura dando alle persone la capacità critica di capire, nessuna guerra ha mai portato democrazia”, sottolinea Laura Quagliuolo.