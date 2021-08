Afghanistan: Danti, ‘Von der Leyen per contatti operativi, non è dialogo alla Conte…’

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “C’è chi in malafede e per tornaconto politico spaccia i contatti operativi per dialogo, magari per salvare la faccia ad un ex premier imbarazzante. E poi c’è l’Unione Europea. Ognuno scelga da che parte stare. Io non ho dubbi”. Lo scrive l’eurodeputato di Iv, Nicola Danti, su twitter postando le parole di Ursula Von der Leyen sulla necessità di “contatti operativi e non politici” con i talebani.