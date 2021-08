Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “L’Italia e tutta la Ue devono ora fare ogni possibile sforzo per proteggere le vite degli afghani che rischiano di subire la vendetta dei Talebani e per difendere quanto più possibile i diritti della popolazione afghana, in particolare delle donne che non devono essere ricacciate nel Medioevo”. Così capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris.