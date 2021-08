Afghanistan, Draghi: “Italia e Ue al lavoro per soluzione crisi”

(Adnkronos) – “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. L’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo il rientro in Italia, all’aeroporto di Fiumicino, di circa 70 persone tra personale diplomatico italiano ed ex collaboratori afghani in arrivo da Kabul.