Afghanistan: Draghi, ‘pienamente impegnati in G20 per favorire collaborazione internazionale’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Forse ancora più importante che guardare al passato e discutere di bilanci è tracciare il futuro. E il futuro per l’Italia è fatto di difesa dei diritti fondamentali, di difesa dei diritti delle donne, di protezione di tutti coloro che si sono esposti in questi anni nella difesa di questi diritti in Afghanistan”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un’intervista esclusiva al Tg1.