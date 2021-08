Afghanistan: Fedriga, ‘rischio infiltrazioni terroristiche da rotta balcanica in Fvg’**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Purtroppo il problema non è solo chi viene portato fuori dall’Afghanistan, mi preoccupano gli ingressi di immigrati irregolari che attraverso la rotta balcanica potrebbero entrare in Italia e parlo da un territorio, quello del Friuli Venezia Giulia vittima della rotta balcanica. Molti afghani sono passati da questo confine. Non c’è dubbio che il rischio di infiltrazioni terroristiche sia elevatissimo”. Lo dice il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in un intervento a Morning News, su Canale 5.