Afghanistan: Fipav, ‘pronti a fornire aiuto concreto ai rifugiati in Italia’

Roma, 26 ago. – (Adnkronos) – La Federvolley si mobilita per aiutare i rifugiati afghani fornendo qualsiasi tipo di sostegno. “La Federazione Italiana Pallavolo, prendendo atto di ciò che sta accadendo in questi giorni in Afghanistan, rende noto di essere pronta a fornire qualsiasi tipo di sostegno -si legge nella nota della Fipav-. In caso di necessità e in relazione alle disponibilità di capienza del Centro Federale Pavesi, d‘accordo con il dipartimento dello sport del governo, si dichiara disponibile, per il tramite del suo Presidente Manfredi, ad ospitare atlete di pallavolo, beach volley e di sitting volley presso il proprio centro di Milano, fornendo in questo modo un aiuto concreto alle persone che dovessero ottenere rifugio in Italia”.