Afghanistan, “Ghani fuggito solo con vestiti che indossava”

(Adnkronos) – Ashraf Ghani ha lasciato l’Afghanistan solamente con i vestiti che aveva indosso e “letteralmente senza denaro”, per fare tappa per una notte a Termez, in Uzbekistan, e poi direttamente negli Emirati arabi Uniti, dove si trova ora, racconta alla Cnn un ex importante consigliere dell’ex presidente sottolineando che lo stesso Ghani, come tutti, è stato colto di sorpresa dalla velocità dell’avanzata dei Talebani su Kabul. Una precedente versione della fuga di Ghani, diffusa dai russi, assicurava che fosse partito a bordo di un elicottero carico di banconote.