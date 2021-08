Afghanistan: Lamorgese, ‘ci sarà sicuramente un ulteriore flusso di profughi, rischio terrorismo’

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) – “Sicuramente è da prevedere che ci sia un ulteriore flusso di migranti afghani provenienti dalla rotta balcanica, ma non solo perché tante volte sono arrivati afghani via mare”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, parlando del rischio di nuovi arrivi dopo la presa di Kabul. “Teniamo conto che in Germania si vota a breve, a settembre, quindi è una situazione politica generale – dice – però so che l’Unhcr ha dato una quantificazione nei prossimi mesi che potrebbe farci preoccupare, tenendo conto anche del rischio terrorismo”. “Certamente noi stiamo monitorando e su questo abbiamo la garanzia da parte di tutte le forze che opereranno al meglio”.