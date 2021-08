(Adnkronos) – “Guardiamo tutti con una enorme preoccupazione -ha affermato il leader Dem- quello che è successo e che sta succedendo. Credo che l’Italia debba mettere in campo una grande mobilitazione nazionale, per aiutare chi desideri restare e chi decide invece di andare via: l’accoglienza e soprattutto l’aiuto alla società afghana che era cresciuta in questi anni e che non dobbiamo lasciare sola”.