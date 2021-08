Afghanistan: Maggi (Stati Generali delle Donne), ‘l’Onu intervenga con caschi rosa’

Milano, 16 ago. (Adnkronos) – “I Caschi blu potrebbero diventare i Caschi rosa, serve un’azione fisica di protezione per le donne afgane che sono a rischio. Oggi c’è la riunione dell’Onu e la prima cosa che mi aspetto è che si faccia un’azione, un intervento in presenza per difendere le giovani contro i talebani che ormai sono ovunque. L’Europa è assente e non va bene, ieri hanno fatto un comunicato sul Nicaragua e non si parlava neanche di sull’Afghanistan: è terribile”. A chiedere un intervento “rapido e unitario” è Isa Maggi, presidente nazionale di Stati Generali delle donne.